El aumento sostenido en los casos de la COVID-19 a nivel nacional mantiene a las autoridades de salud en alerta y constante monitoreo para prever los pasos que se puedan tomar y así mantener el control de la pandemia.

La jefa de epidemiología Lourdes Moreno, manifestó que constantemente se reúnen con los directores regionales de salud para analizar las actividades que se están realizando, recordando que el no uso de mascarillas en espacios abiertos, es siempre y cuando se pueda mantener el distanciamiento, sin embargo, ha habido un relajamiento en la medida.

Señaló que hay actividades recreativas al aire libre que no guardan el distanciamiento, recalcando que la pandemia no ha culminado, solo se están relajando las medidas para darle paso a la realización de actividades.

Para Moreno, lo ocurrido en un evento en la Feria de La Chorrera, es vergonzoso, ya que, a dos años de pandemia todas las personas deben ser conscientes, y deben saber cuidarse.

“Esto significa que no hemos aprendido nada. Esto allí créelo que nos va a generar un gran número de casos, entonces, cuando pasamos a tomar medidas mayores, entonces el Ministerio de Salud es malísimo”, dijo exaltada reiterando que la pandemia no ha terminado.

Resaltó que la semana epidemiológica 16 cerró con 2,892 casos, la semana 17 cerró con 4,934 casos, o sea, un 41 % de aumento. Indicó que, aunque haya capacidad hospitalaria, las personas no deben ser irresponsables.

La jefa de Epidemiología manifestó que las vacunas no son para sentirse Superman, sino para evitar enfermedad grave y la muerte, agregó que actualmente quienes están llegando a la Sala de Cuidados Intensivos no tienen esquema completo de vacunación o no tienen ninguna dosis.

No descartó que se realice una investigación sobre el evento bailable de La Chorrera y se apliquen sanciones.

Destacó que evitar los contagios es un trabajo de todos, las autoridades de salud, la población, empresario y comerciantes.

Aclaró que cerca del 26% de los casos son de la variante Ómicron BA.2.

Aprovechó para reiterar el llamado a las personas a que acudan a colocarse la vacuna.