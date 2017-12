Serrano explicó que ya se han depurado unos 175 mil certificados y se han ido ajustando poco a poco, ya que durante las primeras semanas los beneficiarios cobraban por cheque y desde el 11 de diciembre se empezó a hacer la entrega a las personas que reciben su pago por ACH.

El subdirector de programaciones señaló que se han dado algunos inconvenientes, por lo que se ha dilatado el pago, ya que no es un trabajo solo del MEF, sino en conjunto con la Caja de Seguro Social (CSS), quienes validan y envían la información a la entidad para el respectivo pago.

Ahora bien, a partir de inicios del próximo año, iniciará el pago de los que no están jubilados o pensionados, así como para los familiares de quienes ya han fallecido.

“Nos propusimos el mes de diciembre para pago de Cepadem y vamos avanzando; sin embargo, dependemos de la CSS (…). 15 mil certificados se tuvieron que reimprimir, pero ya se están ajustando”, relató.

Quienes aparezcan en la página web del MEF como “por definir”, tienen que esperar que le salga día específico.

Los que salen en trámite, es porque no todos los certificados se han podido validar por la CSS, ya que son casi 600 mil beneficiarios del Cepadem.

“Recomendamos que no vayan a los centros de pago si no tienen fecha específica reflejada en la página web, no hagan fila”, finalizó Serrano.