MEF aún no se decide sobre modificaciones propuestas al presupuesto estatal 2019

El pasado 4 de octubre fue devuelto el proyecto al Ejecutivo para que se distribuyan 420 millones de dólares en incrementos a unas 20 instituciones. Solo faltan 15 días para que se termine el periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea y aún el Ejecutivo no toma una decisión sobre esta solicitud. Diputados de oposición han amenazado con no aprobar el presupuesto si no se da el visto bueno a los cambios realizados.

“Habían errores en el presupuesto. Estamos todavía a tiempo. El proyecto puede aprobarse hasta el 30 de diciembre, solo que sería en sesiones extraordinarias. Espero que no lleguemos allá”, declaró Luis Barría, de la Comisión de Presupuesto.

“Tenemos que tener mucho cuidado en un año electoral que no se utilice para favorecer candidaturas, sobre todo del gobierno”, advirtió el diputado perredista, Crispiano Adames.

Se conoció que el MEF estudia las modificaciones. Después de la revisión, el proyecto debe ser enviado al Consejo de Gabinete para su aprobación y luego regresarlo a la Asamblea. Para que sea aprobado debe pasar el primer debate en la Comisión de Presupuesto y luego otros dos debates en el pleno de la Asamblea.

“Si se aprueba o no va a depender de las directrices que dé la Comisión de Presupuesto. Los que estamos en el pleno desconocemos los detalles. Seremos ilustrados en su debido momento y se tomará una decisión”, añadió el diputado del PRD, Leandro Ávila.

La semana pasada, a pesar que realizaron cuestionamientos, los diputados aprobaron al gobierno aumentar el gasto público en 300 millones de dólares para este año.