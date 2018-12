Maestro de inglés es condenado a 30 años por corrupción de menores y pornografía infantil

El maestro reconoció sus faltas. Mediante un acuerdo de pena, un juez de garantías lo encontró culpable. Tendrá que enfrentar 30 años de prisión por los delitos de pornografía infantil, corrupción de menores y actos libidinosos.

El maestro utilizaba su hora de clase para obligar a los niños a tomarse fotografías para su colección.

“La escuela inmediatamente tomó las alternativas para que el niño no se siga afectando o se sienta cohibido”, manifestó Petra Serracín, del Ministerio de Educación (Meduca).

Todo ocurría en los salones de clases. Coaccionaba a los estudiantes hasta que los niños accedían a tomarse fotografías. Hasta que uno le contó a su madre lo que ocurría y esta denunció la situación.

“Se busca en el sistema si es docente, si no tiene récord policivo, si sus créditos están correctos, no tenemos porque no contratar a un docente”, justificó Serracín.

El docente tenía 4 denuncias de pornografía infantil en su contra.