Magistrada Russo se mantiene al margen sobre declaraciones de la procuradora Porcell

Interioridades de la máxima casa de justicia salieron a relucir, así como el comportamiento de algunos magistrados. Entre los nombres mencionados por la procuradora estuvo el de la magistrada Angela Russo.

Pero ante estas declaraciones de Porcell, la cual se ha reafirmado en varias ocasiones, la magistrada Russo prefiere mantenerse al margen

“No tengo nada que decir. En todo caso no soy la indicada”, expresó Russo, al ser cuestionada sobre el tema.

Porcell mencionó a Russo, como parte de la conversación con De León: “Le pregunté ¿los magistrados están de acuerdo con esto?, y me respondió Oydén se va, Asunción y Tello están de acuerdo en que lo de Mejía no va. Russo no sabe de nada y la última vez nos demoramos fue por ella”.

“No tengo nada que decir. Estoy en mi oficina trabajando hasta altas horas de la noche”, volvió a responder Russo ante la pregunta sobre las declaraciones de Porcell.

La magistrada Russo estuvo presente en un evento relacionado al Diálogo Internacional "Justicia y Género", que tuvo como expositora a la exmagistrada de la Corte Suprema de Guatemala, Thelma Aldana.

Días después de las declaraciones de Porcell, TVN Noticias conversó en exclusiva con el magistrada De León, quien aseguró que no tiene pruebas de grabaciones ni de presiones.

Minutos después de esta declaraciones, Porcell, quien presentó una demanda, reafirmó lo expresado e invitó a De León a confirmar lo que conversaron en su despacho.