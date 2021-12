Magistrado Fábrega asegura que la Corte Suprema debe modernizar su estructura legal

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, hizo un balance de la labor realizada por este Órgano del Estado y la necesidad de que su estructura legal sea reformada.

Fábrega resaltó que esta institución se ha quedado “anquilosada” en base a normas legales que ya no responden a las necesidades de estos tiempos y códigos que datan de hace 50 y 60 años, como la Ley de lo Contencioso Administrativo que data de los años 40, al igual que el Código Judicial de Procedimiento Civil.

“Esta institución tiene que modernizarse y la estructura legal de esta institución tiene que modernizarse”, recalcó.

Sin embargo, vislumbra en la nueva junta directiva que está por iniciar su administración un enorme compromiso para continuar esta reforma y con el fortalecimiento de la carrera judicial, la presentación del nuevo Código Civil y el nombramiento de 14 nuevos jefes se fortalecerá la institución y agilizará la labor del Sistema Penal Acusatorio, juzgados civiles y de familias para el próximo año.

Pidió a la sociedad en general, no juzgar a los hombres y mujeres de la institución por las acciones que hagan unos pocos. “En todas las instituciones, no hay ninguna que no tenga algunas manzanas podridas, por ello es importante, que haya un proceso contante de saneamiento".

Sobre su papel frente a la presidencia de este importante órgano, el magistrado destacó, que siempre se encontrarán críticas, sin embargo, está complacido de que los dos últimos años que han sido críticos, no les han pasado por encima, al contrario, se han fortalecido en busca del saneamiento de la institución.

Las palabras de Fábrega se dieron durante el acto de inauguración de las nuevas salas de audiencia del Sistema Penal Acusatorio en la antigua Escuela de Boston.