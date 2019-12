Magistrado Zamorano en su despedida: 'muchos jueces piensan que su despacho es una hacienda'

El abogado y docente universitario Abel Zamorano con 32 años de experiencia en el Órgano Judicial dejará de ser magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema este 31 de diciembre. No dio respuestas directas y contundentes sobre la administración de justicia, pero se atrevió a cuestionar la falta de presupuesto y el desempeño de algunos jueces.

Zamorano, quien pasó de suplente del destituido Alejandro Moncada Luna a ser el magistrado principal no se arrepiente de ninguna decisión que tomó, ya que asegura que todo lo actuado lo hizo en base al derecho.

“ En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no todos los casos son fáciles. Las decisiones que he tomado, con mucha satisfacción las he tomado apegadas a la ley. Por el caso de envenenamiento masivo, yo creo que hemos hecho justicia”, destacó Zamorano.

El magistrado que dejará de ser inquilino del Palacio Gil Ponce argumentó que la falta de presupuesto es un gran problema para la institución y afecta la implementación de la carrera judicial y puso como ejemplo que la sede del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora no es la más adecuada.

En este sentido aseveró que “ no es justo que estemos en lista de morosos por arrendamiento (…) los magistrados estamos interesados en que se aplique la carrera judicial, pero no hay presupuesto”.

Sobre los jueces que forman parte del Órgano Judicial, el magistrado Zamorano empezó hablado sobre el tema desde el punto de vista de las auditorías a los funcionarios. Y aunque dijo que debe existir independencia, defendió también que todos los despachos deben manejarse con transparencia.

“ Muchos jueces piensan que su despacho es una hacienda (…) Y muchos jueces olvidamos que somos funcionarios judiciales y que nos debemos a la sociedad y que esto es un servicio público al igual que el servicio del pago de agua y luz y que el día de mañana nosotros nos podemos ver envueltos en un problema de justicia y si no contamos con una justicia eficaz vamos a tener problema”, dijo Zamorano.

Sobre el papel que deben ejercer los magistrados de investigar a los diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Zamorano dijo que desde el momento que se decidió darle esa función a la Corte en la reforma constitucional de 2004 se marcó un antes y un después en la CSJ.

“ Esta función recarga a los magistrados. Al momento de presentar una denuncia contra un diputado se requieren de elementos probatorios que sean eficientes, que sean reales para los efectos de que esas investigaciones se inicien para los efectos de la admisibilidad de esas causas penales”, destacó el magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

En torno al proceso para escoger a los magistrados de la CSJ, dijo que es respetuoso de las designaciones e instó a que se tomen en cuenta dentro de la institución la " antigüedad y el buen servicio".

Al final de su entrevista, el magistrado saliente apeló a la educación y formación de nuevos abogados como el primer paso para mejorar la situación de la justicia panameña.

“ Nuestra justicia debe empezar a mejorar en nuestras universidades. La crisis de la justicia empieza en la educación”, fue su frase final al culminar la conversación.