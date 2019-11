Molino Mola: Magistrado que no llega al cargo por mérito, 'entonces se lo debe a alguien'

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Edgardo Molino Mola, dijo este lunes, 25 de noviembre, que no importa si los magistrados que nombrará el presidente de la República, Laurentino Cortizo, pertenecen a un partido político, siempre y cuando sean competentes y demuestren que no son ungido.

“Si la persona que se escoge es Cambio Democrático, Panameñista o PRD, no importa, después que tenga las condiciones para ser magistrados, está correcto. Tienen que desempeñarse de manera independiente y renunciar al partido político”, recalcó.

Sobre su experiencia, Molino Mola, explicó que llego al cargo de magistrado por sus méritos.

“No me ofrecieron el cargo y no lo fui a pedir. Que es el caso de muchos que lo van a pedir. Si la persona no llega al cargo por mérito, entonces se lo debe a alguien”.

Molino Mola hizo énfasis en que un magistrado tiene que conocer de la materia, ser valiente, honrado y atreverse a decir "no" a cualquiera que venga a tratar de influenciarlo.

“Sólo tienen que fallar de acuerdo con la Ley y la Constitución, y no de acuerdo con la amistad, influencia o el soborno”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que el problema de la crisis de justicia en gran parte se debe a la forma de escoger a los magistrados de la CSJ. Se ha dicho que hay que cambiar el sistema, que no es posible que el Ejecutivo y la Asamblea estén designando a magistrados en la Corte.

Los nombramientos de tres magistrados principales y seis suplentes en la CSJ, llegan en momentos en que el Órgano Judicial panameño goza de muy poca credibilidad

Cortizo, nombrará este lunes nuevos magistrados para la cuestionada Corte Suprema de Justicia (CSJ), en medio de sonados escándalos de corrupción, espionaje político y polémicos fallos judiciales que lastran la imagen internacional del país.