María ‘Toto’ pide que con la planilla 080 se hagan gimnasios para boxeadores

"Toto" de 73 años, reclama que los esfuerzos gubernamentales estén centrados en el béisbol y el fútbol, y no así, en el boxeo que también es una disciplina deportiva que ha sacado a grandes glorias para el país, pero sobre todo a jóvenes de la violencia y la delincuencia.

"Solo es puro béisbol y fútbol, qué pasó con el boxeo", cuestionó esta dirigente deportiva.

María "Toto" manifestó que ha sido testigo de como los jóvenes llegan a sus entrenamientos sin nada en el estómago, porque no tienen los recursos, ni sus familias para comer. Esto la ha llevado, a tener que poner las "pailas" de su dinero para que esos jóvenes puedan alimentarse y estén alejados de la violencia.

Durante 38 años, María "Toto" ha formado a boxeadores y lamenta que no hayan gimnasios donde entrenarlos porque este es un deporte "serio" y tiene que haber disciplina.

Esta reconocida dirigente deportista, recibe $75.00 dólares del cheque de su jubilación, ya que tiene que pagar casa, agua, luz, comida. "La cosa ta' dura y eso que yo tengo solo un hijo, imagínate que hubiese tenido cuatro o cinco, me vuelvo loca", aseveró.

"Yo estoy para dar el ejemplo, no me vendo. (...)", María "Toto"espera que los gobiernos inviertan más en el deporte, en especial en el boxeo que ha sido olvidado y que los futuros aspirantes no prometan lo que no van a cumplir, porque durante años han ido por su casa pidiendo el voto y al final, todo sigue igual.