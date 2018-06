Martinelli pide salir de El Renacer y ser llevado a un hospital

Su esposa, Marta Linares, manifestó a TVN Noticias que sufre de arritmia y que médicos especialistas recomendaron su traslado. Asegura que su vida está en peligro si se mantiene en el lugar.

"No hay cama, no hay agua, no hay nada", declaró Linares. "Está mal, está alterado, no puede pasar un minuto más allí".

La evaluación médica realizada por el Ministerio de Salud (Minsa) detalla que es un "conocido hipertenso", que sufre de cardiopatías y ha sido revascularizado por stent. Además detalla que sufre de trastorno de ansiedad y obesidad. Recomiendan trasladarlo a un lugar con atención primaria de tercer nivel, es decir un hospital especializado.

En la mañana, Martinelli se mostró a las cámaras sonreído, saludando junto a su esposa desde el cuarto. Estuvo caminando sin asistencia y no mostró síntomas de debilidad.