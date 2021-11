El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, aseguró que ha sido un suplicio los 7 años que ha tomado la conclusión de dos juicios del caso Pinchazos.

“La justicia se ha aplicado. Siete años en este suplicio (…) No quiero que esto que me pasó a mí, no le pase a ningún panameño. Imputen a todo mundo hagan las cosas como son”, expresó Martinelli, quien fue absuelto de los delitos de interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial.

Un Tribunal de Juicio absolvió a Martinelli la noche de este martes 9 de noviembre, en el cierre del denominado caso Pinchazos.

“Innecesario este juicio, pero esa es la ley (…) No se realizaron peritajes, no acreditaron pruebas porque no tengo que ver en esto”, expresó Martinelli al retirarse de la sede del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.