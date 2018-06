Martinelli intenta distanciarse del 'caso pinchazos' ante magistrados de la Corte

"Me someto a todas las medidas que ustedes decidan y atenderé este proceso", así inició Ricardo Martinelli ante el Pleno.

"Aquí lo que está en juego es el Sistema Penal Acusatorio y la justicia panameña", fueron sus las primeras frases en la audiencia.

De paso negó sus implicaciones en caso de los pinchazos: “No tengo absolutamente nada que ver en esto. El Consejo de Seguridad es una entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia”.

"He venido a Panamá para enfrentar este caso, no tengo intenciones de irme a algún lado... no me voy a esconder", Ricardo Martinelli. #AudienciaMartinellipic.twitter.com/XQIetbBk34 — TVN Noticias (@tvnnoticias) 19 de junio de 2018

"Quiero enfrentar este caso ante todo el pueblo panameño", expresó el exmandatario Martinelli. "Si aquí tienen 60 testigos, ustedes van a ver lo que nosotros tenemos".

De sus frases más llamativas estuvo: “He estado encerrado como un perro y me mantuve como un hombre”.

Para Martinelli sus problemas judiciales iniciaron "cuando dijo que tenía una aspiración política para el 2019”, agregando que tampoco tiene cuentas bancarias, ni tarjetas de crédito.

"No tengo absolutamente nada... he venido a recuperar mi nombre y que mi partido se consolide", aseguró el exmandatario, quien también dijo que hay información que dará en las siguientes audiencias.

Sobre su llegada a Panamá, donde indica se le violaron sus derechos, insistió en que "era candidato a un derrame cerebral y no me querían atender durante 4 horas, no se con quien necesitaban consultar para poder atenderme, hay una mano negra".

"Solo pido un poco de consideración y respeto, cuando me fui de Panamá no sufría de nada... No se quien inventó lo del cáncer en la próstata", indicó Martinelli.