Martinelli está tranquilo y optimista, afirma Camacho

Con la forma de ser del expresidente Ricardo Martinelli, cualquiera pensaría que dentro de la prisión estaría desesperado o impaciente pero su vocero Luis Eduardo Camacho dijo en Noticias AM, todo lo contrario.

Martinelli está tranquilo y de salud se encuentra bastante bien, porque confía plenamente en la justicia estadounidense que considera muy diferente a la justicia en Panamá.

En ese sentido aprovechó la ocasión para arremeter con los investigadores de Martinelli en Panamá, a quienes descalificó totalmente.

El común denominador de su entrevista fue que hay intenciones políticas detrás de las investigaciones al expresidente.

Cuando se le cuestionó por temas puntuales como el dinero que supuestamente entregó el expresidente en el Palacio de las Garzas a Mónica Moura Camacho respondió que cuál era el delito, es decir respondió con una pregunta.

Camacho descalifica investigaciones

A pesar que Martinelli va a cumplir un mes en la cárcel en Miami, Estados Unidos, a juicio de Camacho parece mucho mejor que estar en Panamá enfrentando los señalamientos por presuntos actos ilegales.

En esa línea de ideas el exsecretario de Comunicación del Estado durante la pasada administración gubernamental, asegura que no se oponen a que se hagan investigaciones, pero sostiene que se deben hacer en base a dos conceptos fundamentales de un Estado de Derecho: la búsqueda de la verdad y no en base a intereses ajenos y que se haga respetando el debido proceso.

Según Camacho, en Panamá no se ha hecho ni lo uno, ni lo otro.

Por otra parte, asegura que dentro del expediente del caso por los pinchazos telefónicos, que es solo uno de los nueve expedientes que reposa en la Corte en contra del exmandatario, no hay una sola prueba testimonial que indique que Ricardo Martinelli haya ordenado escuchas telefónicas.

Agrega que se habla de escuchas, pero en el expediente solo hay correos electrónicos.

Sostiene que Ricardo Martinelli, se le hace un proceso en la Corte Suprema de Justicia, sin fundamentos de ley.

Si el juez toma la decisión de que la detención es ilegal, se acaba el proceso de extradición del expresidente Ricardo Martinelli y el Departamento de Estado “no puede decir nada”, expresa el allegado al expresidente.

También manifestó que Martinelli “ha tenido que buscar el amparo de la ley en otro país que no es el suyo, porque en el suyo no existe la ley y la justicia está secuestrada por Juan Carlos Varela”, si no fuera así, el expresidente “estuviera en Panamá”.

Dijo que se siente “profundamente satisfecho del equipo de abogados de Martinelli, que no son cualquiera, sino los más prestigiosos de Panamá”, porque han demostrado que todos los procesos contra el expresidente no tienen asidero legal y que son procesos políticos.