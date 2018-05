Martiz reconoce necesidad de modernizar procesos de compra en la CSS

Relacionados Escritora Ileana Gólcher enfrenta serios problemas de salud tras cirugía en la CSS

Las palabras de Martiz responden a la situación de la escritora, docente y promotora cultural, Ileana Gólcher con el sistema de salud en la CSS.

Durante el fin de semana, el hijo de la escritora, Luis Esquivel Gólcher rompió el silencio en redes sociales sobre lo que ocurría a su madre en esta entidad de salud.

Gólcher se encontraba en una situación grave tras una operación en la cadera, donde falló la colocación de una prótesis.

La escritora fue intervenida el pasado lunes 26 de marzo de 2018, en una operación de reemplazo total de cadera. Días después de una radiografía se comprobó que la prótesis se desprendió.

“Desde ese día permanece en cama (54 días), con una pierna desprendida, sin poder moverse ni levantarse, llamadas van y vienen, pero siempre lo mismo, no hay prótesis en el CSS, la compra de la prótesis no se efectúa, no hay cupo o cama, mientras mi madre está en urgencias, por efectos colaterales”, expresó el hijo de la escritora.

Una vez se conoció sobre esta situación, Martiz informó que se tomarían cartas en el asunto, por lo que Gólcher fue trasladada a un centro médico privado.

Vía telefónica, el director de la CSS dijo este lunes en Noticias AM, que el rostro de Ileana Gólcher se va a convertir en la campaña e imagen de los pacientes que padecen problemas en la institución.

Según Martiz, no es justo que este caso se repita en varios lugares, situación que achacó a los procesos y la compra de insumos en la CSS.

“Me parece que ya ha llegado el momento de que un grupo de académicos, economistas y abogados instalemos una mesa de trabajo con todo el equipo de leyes y saquemos una especie de normativa para la salud en el país”, recalcó.

Dijo que ha conversado con el ministro de Salud, Miguel Mayo, porque “estamos en el punto de llamar a una especie de comisión o junta técnica nacional para que haya una especie de estructura real de lo que está sucediendo en la compra de un producto y poder llegar a una solución en beneficio de los panameños”.

Agregó que “el derecho a la vida es el más valioso de todos los derechos de las personas”, por ende, “el mismo prima sobre cualquier procedimiento legal o administrativo, obsoleto, burocrático e inhumano”.

Sostuvo que es indispensable modernizar y humanizar tales procesos, para que exista un ordenamiento legal y administrativo que garantice a los pacientes de la CSS los medicamentos y tratamientos a tiempo.