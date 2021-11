Marybeth Coronado, envenenada con dietilenglicol, recibirá apoyo del gobierno para su tratamiento

El caso de Marybeth Coronado, una joven que, producto del envenenamiento por dietilenglicol, desde sus 14 años viene presentando problemas en la piel, con ulceras y tumores, que han hecho de su vida una calamidad, finalmente obtuvo la atención del presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien a través de su cuenta de Twitter dio a conocer el aporte de 46 mil dólares para la cobertura de parte de su tratamiento.

El pasado 27 de octubre, por medio de un reportaje de TVN Noticias, las personas pudieron conocer la condición en la que se encuentra Marybeth, que producto de las lesiones dejadas por el consumo del veneno, tiene comprometida una de sus piernas.

Vea también: Las huellas de dolor dejadas por el Dietilenglicol en una de sus víctimas en Panamá

En aquella ocasión, la joven que hoy tiene 29 años, entre lágrimas contó todo el sufrimiento que le ha traído el envenenamiento, “todo el día es dolor, no hay pastillas que me quite el dolor… si pudiera encontrar una palabra para describir cuánto duele esto, no existiría en el diccionario”.Su madre, Mayra Bravo, pidió para entonces apoyo de las autoridades que tenían la posibilidad y el poder de ayudar a su hija.

"En nombre del pueblo panameño y a través del programa Transformando Vidas de la Presidencia, cubriremos con B/.46,000 los tratamientos médicos que requiere Marybeth Coronado en su pierna, y para atender la condición que presenta en la piel. ¡Eres una guerrera!", fue el mensaje que el mandatario colgó en sus redes sociales.