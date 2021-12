Carlos González Ramírez, miembro del Movimiento Panamá Decide, evaluó la experiencia de la recolección de firmas para una constituyente, considerando el proceso como una labor titánica y difícil de explicar a los ciudadanos, en donde el Tribunal Electoral resultó ser el más grande obstáculo.

Según Ramírez, el mecanismo con que cuenta el Tribunal Electoral para la recolección de firmas, que no permite los libros móviles como se hacía anteriormente, fue uno de los impedimentos para que se concretara la iniciativa.

“El mecanismo que podíamos utilizar era la entrevista vía telefónica, era muy costoso e implicaba tener presencia muy grande a nivel nacional para poder tener los objetivos en un periodo muy corto de tiempo”, dijo.

Tampoco se les permitió por parte del TE el uso de un App que asumían podría ayudar mucho y también cambió las reglas del juego al financiamiento en medio del proceso.

Recalcó que esta misma institución, es un ejemplo del problema de comunicación y de comprender de qué se trata este ejercicio, porque ellos, no son un partido político, no los están eligiendo y no proponen un cambio específico, sino que proponen un espacio para que los ciudadanos se pongan de acuerdo en un arreglo institucional diferente.

Ramírez resaltó que incluso el Tribunal Electoral prohibió a sus funcionarios dar su firma cuando esto es un derecho político de todos los ciudadanos.

Explicó que, lo que se buscaba era abrir un espacio necesario para ejercer un derecho en donde el panameño de manera casi única en el mundo, tenía la oportunidad de llamar a una asamblea constituyente para lograr un nuevo arreglo institucional.

Están conscientes y convencidos, de que el camino para mantener la democracia, hay que pasar por un cambio de arreglo institucional que se requiere, de consensos de nuestra sociedad, que se tiene que trabajar generando confianza de todos los actores genuinamente democráticos.

En este sentido, continuarán tratando de educar y facilitar esa confianza entre los distintos sectores, advirtiendo que, sin esta confianza, no se logrará otra cosa y se llegará a las elecciones de 2024 en un ambiente en el que, el clientelismo “desvergonzado, el uso de fondos públicos” objetivos será la forma de lograr objetivos políticos.