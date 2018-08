Maytín pide a la Asamblea que suba estándar de transparencia y publique las planillas

“La opacidad produce corrupción. Es el caldo de cultivo para la corrupción cuando escondes las cosas”, recalcó.

En las próximas semanas se vence el tiempo de la prórroga que la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, pidió por la planilla 172, por lo que la Antai remitirá la resolución en firme a la Dirección General de Ingresos (DGI) “para que la multe”.

Maytín explicó que desde el mes de marzo pasado se le envió la carta a la presidenta de la Asamblea para publicar la planilla 080 con una serie de condiciones (nombre, cédula, estatus) ya que no estaba disponible en la página web del Legislativo.

Agregó que un mes después, a finales de abril, suben una planilla que se desconocía a que fecha pertenecía, no estaba desglosada ni tenía el estatus de los funcionarios.

“Al día siguiente le hicimos un reitero diciéndole esa no es la planilla que nosotros solicitamos, le faltan elementos. Un mes después, porque siempre esperan los 30 días nos establecen que el estatus es temporal y que la planilla pertenecía al mes de abril, pero que el desglose no lo podían facilitar porque no tenían la información y que en realidad no son los diputados los que hacen los nombramientos, sino el representante legal de la Asamblea”, sostuvo.

Dijo que la respuesta no les pareció “satisfactoria”, por lo que se realizaron los análisis legales correspondientes, entre ellos solicitarle al Procurador de la Administración una opinión, quien manifestó que la presidenta de la Asamblea es una funcionaria pública, “por tanto le cabe esta sanción, que es la única que la ley me permite aplicar, por lo que se inició el proceso sumario administrativo para sancionarla”.

De acuerdo con Maytín, Ábrego ha incumplido la Ley de Transparencia y la sanción consiste en una multa pecunaria, hasta la mitad de su salario y la cobra la Dirección General de Ingresos.

El proceso está finalizando, la Antai emitió una resolución, la Asamblea solicitó una reconsideración y se está resolviendo el tema para contar con la resolución en firme.

“Estamos seguros que ellos [la Asamblea] van a recurrir a la Corte Suprema de Justicia, van a tratar de frenar esta investigación”, destacó Maytín.

La única forma de salvarse de la multa es publicando las planillas desglosadas.

Según la directora de la Antai, la Asamblea no es la que menos cumple, pero no lo hace al 100% y su evaluación está por el rango de 70 puntos.

Ha dicho que muchas veces la Asamblea Nacional publica en su web una información y al día siguiente la baja. “Eso tiene que ser subsanado, ellos tienen que estar disponibles siempre, todas las planillas y el uso que se le da a los recursos del Estado”.

Sobre el nombramiento de parientes dentro de la Asamblea dijo que no es correcto, por lo que solicitó que una comisión investigue a los diputados.