Maytín dice que fue víctima de pase de factura por investigar a representante panameñista

Todo sucedió durante la sustentación de la vista presupuestaria de la Antai cuando Pineda le cuestionó la baja ejecución del presupuesto del año 2017, que llegó al 56% y también la del 2018 que se mantiene en el 48%.

Maytín inmediatamente salió al paso de las aseveraciones de Pineda y le aclaró que ese porcentaje en la ejecución presupuestaria es el reflejo de un pase de factura del que ha sido víctima por investigar un caso de nepotismo a una integrante del partido Panameñista.

Se trata de la representante del corregimiento de Chilibre Aleysis Ureña.

En ese sentido dijo que requería nombrar a un total de 21 personas para ocupar las vacantes en la Antai, pero antes de que existiera la carrera judicial, ella debía tener el visto bueno de parte de la Presidencia para hacer las contrataciones a pesar de ser una entidad descentralizada.

Sin embargo el año pasado, no recibió ni un solo visto bueno para hacer las contrataciones que requería.

“ Yo no voy a permitir que me digan que yo no ejecuté. Yo no ejecuté porque no me dejaron nombrar a mi gente…”, manifestó la zarina anticorrupción.

Agregó que se estima que al finalizar el año 2018 la ejecución del presupuesto de la entidad que dirige esté por encima del 80%.

Pineda también cuestionó la cantidad de viajes que hizo y el cobro de los viáticos que hace y Maytín le aclaró que la cifra que se reflejan en el informe corresponden a cuatro años de su gestión.