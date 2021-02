Piden no 'alarmarse' por casos COVID-19 en personas que recibieron la vacuna

Este martes 9 de febrero, durante el informe epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud (Minsa) se reveló que 42 personas, de las más de 12 mil vacunadas resultaron positivos a la COVID-19.

Según el médico, investigador y secretario Nacional de Ciencias y Tecnología, Eduardo Ortega, esto no es motivo de preocupación, ya que después de aplicarse la primera dosis, las células linfocitos tienen que esperar a madurar, multiplicarse y producir la sustancia que nos van a proteger, pero eso toma un tiempo de 14 días.

Vea también: Pleno de la Asamblea ratifica designaciones de Eduardo Ortega, Carlos Motta y Patricia Velásquez

Explicó que la vacunación en Panamá inició el 21 de enero, y para el 26 de enero había 35 personas positivas, lo que significa que el sistema inmune no tuvo tiempo de producir los anticuerpos neutralizantes que nos van a proteger, el virus ya estaba incubando o se la persona se contagió pocos días después de la inoculación.

Los siete restantes fueron apareciendo en la primera semana de febrero, Ortega recordó que mientras se tomaba la decisión de vacunar o reservar las otras dosis hubo un lapso en donde se pudieron haber infectado.

Vea también: COVID-19 en Panamá: 822 casos y 20 defunciones en las últimas 24 horas

“No debemos alarmarnos, estas personas lamentablemente ya estaban incubando o se infectaron poco tiempo después. El hecho de que no hayamos visto más casos después de la primera semana de febrero significa que el sistema inmune ya está funcionando y está ofreciendo algo de protección a los vacunados”, manifestó Ortega.

Señaló que para ser vacunado no se está exigiendo una prueba negativa de covid porque esto sobrecargaría un sistema de diagnóstico en que es limitado, que tiene un costo y además la recomendación es que todos se vacunen sean positivos o negativos.

“Es un tema de agilidad, pensamos que mejor es vacunar el mayor número posible y no incluir pasos que nos pueden enlentecer. No se pide ni la prueba de hisopado nasal, ni la prueba de suero que dice que ya estuviste expuesto al virus y tienes anticuerpos. No lo debemos hacer, cuesta tiempo, cuesta dinero y nos enlentece”, sostuvo.

Resaltó que estos resultados solo prueban que después de que se recibe la vacuna las personas deben seguir con las medidas de protección, el uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento social.

Ortega indicó que las personas vacunadas que adquirieron el virus han presentado síntomas moderados y no han tenido que ser hospitalizados hasta el momento.

En cuanto a al personal de salud que rechazó aplicarse la vacuna, Ortega dijo que es importante conocer por qué se están negando a adquirirla, aunque no descarta que sea porque piensan que adquirirán la enfermedad a causa de la misma.

“El beneficio de la vacunación sobre el riesgo de enfermarse y morir, hay una gran diferencia”, manifestó.

Ortega adelantó que, aunque aún no es seguro, existen datos de que la vacuna podría evitar la transmisión, esto nos indica que la vacuna va en la dirección correcta, pero según los datos arrojados por Israel no es necesario vacunar al 80 % de los panameños. “En Israel con 25 % de las personas vacunadas el impacto de una disminución de un tercio de la enfermedad y con la segunda dosis la caída de la enfermedad era dramática”, puntualizó.

Aclaró que las personas que han padecido covid posiblemente solo necesitan una dosis, pero se está a la espera de que esto sea aprobado por los organismos, mientras tanto en Panamá se suministrarán las dos dosis. En cuanto a las personas vacunadas que desarrollaron la enfermedad tendrán que esperar tres meses para recibir la segunda dosis.

Según los primeros estudios, la vacuna de Pfizer sí neutraliza la variante de la enfermedad registrada en Sudáfrica. Confirmó que esta variante no ha ingresado al país y se está vigilando para evitar su ingreso y tratar de vacunar al mayor número de personas cuanto antes.