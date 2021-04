Medida de circulación de par y non mantiene a taxistas a favor y en contra

Con opiniones a favor y en contra de la medida de circulación de par y non establecida por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, para las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Colón, Darién y Herrera, se encuentran conductores de transporte selectivo.

La medida establece que aquellos que cuentan con placa non transitarán los días lunes y miércoles, mientras que los que su placa termine en par lo harán los días martes y jueves. Los fines de semana desde el viernes podrán circular todos.

“En mi casa comen todos los días, el par y non no me conviene, los clientes se quejan porque no puedo brindarles el servicio”, dijo uno de los transportistas que se oponen a esta medida.

Enfatizó que hay conductores de plataformas a los que sí tienen que regular y no a ellos que están certificados.

Con información de Emilio Batista