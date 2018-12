Medidas disciplinarias con los menores: ¿hasta dónde se debe llegar?

Relacionados Abuela denunciada por maltrato niega las acusaciones

La paidopsiquiatra, Nilda Santamaría, explica que las personas nacen con características que son llevadas hacia lo positivo o negativo, de acuerdo con la crianza y el medio que los rodea y en ese sentido hay escenarios que se tienen que tomar en cuenta, uno de ellos es la prevención y el segundo es la atención, cuando los problemas surgen.

Aclara que no es cierto que los profesionales de la salud mental están en contra de las normas disciplinarias ya que todo el mundo tiene que aprender que hay reglas que son necesarias cumplir.

La experta dice que los padres no pueden ser 100% permisivos, pero tampoco deben resolver todo mediante medidas extremas de castigo y cuestiona el hecho de cómo podrán los hijos resolver los conflictos mediante el uso de la razón y los derechos, si en su crianza se utilizan métodos de violencia.

Recalca que los padres permisivos de la actualidad son aquellos que en su periodo de crianza fueron fuertemente castigados y que ahora siendo padres y madres no quieren que sus hijos sufran lo mismo que ellos y por eso se pierde el norte.

Santamaría expresó que se tiende a caer en dos extremos, se reproduce la violencia o se anulan los métodos disciplinarios, confundiendo la disciplina con el castigo.

También mencionó que no se deben decir cosas que no se pueden cumplir, por ejemplo, “ decir que se le va a romper la boca por decir palabras obscenas” o que “ le reventarán la cabeza si traen algún fracaso”, ya que eso no se puede hacer y al no cumplir con lo que se dice, se pierde respeto.

La experta explica que cuando un niño llega a niveles extremos de mala conducta, es porque desde chicos se les permitió.

Dijo que hay casos de padres que reconocen que les han pegado a sus hijos mientras están en un momento de ira y eso tampoco es correcto.

Los abuelos también tienen permiso para ser consentidores, mientras no se entre en conflicto con las reglas disciplinarias que tienen mamá y papá, porque son primero.