Meduca afirma que brinda apoyo a estudiantes sin acceso al Internet

En el Colegio IPT Don Bosco, con la colaboración del Instituto Einstein se está levantando un inventario de los estudiantes graduandos. Se busca saber con qué equipo tecnológico cuentan y si tienen acceso a Internet.

Esta semana también se lanzó un proyecto con la empresa Educaline en el centro educativo Guillermo Endara Galimany y la escuela Nuestra Señora De La Merced.

“ Tenemos un convenio con Educaline. Nos brindaron 50 mil licencias gratuitas para apoyar al sistema de educación dentro del nuevo proceso que estamos buscando de formación para nuestros estudiantes”, explicó Guillermo Alegría, director general de Educación.

En el centro educativo Guillermo Endara Galimany cuentan con una matrícula de 1,800 estudiantes, de los cuales arriba del 80% tienen conectividad para clases virtuales. El reto está entre los estudiantes que no cuentan con tecnología.

“ El maestro de segundo, tercer grado, hace una videoconferencia y nota que faltaron estudiantes, se hace la investigación de porque no asistieron. Algunos tienen conectividad, pero no tienen data. Por eso no se puede hacer vinculante. No vale nota porque primero tenemos que asegurarnos de la cobertura total de los estudiantes”, apuntó, Rufino Rodríguez, subdirector del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany.

“ A los que no tienen conectividad se está trabajando para entregarles módulos, guías, material impreso para poder desarrollar”, detalló Alegría.

Los docentes deben impartir clases sencillas, que no requieran mayor intervención de los padres. Recomiendan no buscar tutores.