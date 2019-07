Meduca busca continuar diálogo con docentes ante amenaza de paro

“Estamos abiertos al diálogo, solicitamos que se reflexione sobre la medida. No es necesario en este momento hacer esa medida de presión, o de expresión”, manifestó Gorday De Villalobos.

La Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP) mantiene la medida de paralización y marcha hacia la Presidencia. Piden atender problemas de infraestructuras, asignar el 6% del Producto Interno Bruto para Educación y nombramientos.

“La medida de mañana se mantiene a nivel nacional. Queremos darle al señor presidente nuestra postura como gremios magisteriales del país”, afirmó Juan De Dios Camaño, dirigente magisterial de la UNEP.

La ministra asegura que en el anteproyecto de presupuesto ya está contemplado el aumento salarial del 2020 para los docentes.

“El día que no se da clases no se recupera. Sin embargo, es decisión de los padres de familia mandar o no a los estudiantes. La mayoría de los docentes van a estar recibiendo a los estudiantes en sus clases, que se van a desarrollar en perfecto estado”, señaló Gorday De Villalobos.

Sectores educativos cuestionan esta acción a solo 10 días de esta nueva administración.

“Entendemos que hay problemas que vienen desde hace diez años, no se pueden resolver en diez días. Que se dé un espacio a la administración”, comentó Nivia Rossana Castrellón, coordinadora general de Copeme.

“Nosotros lo que pedimos como padres de familia es que no hagan perder a nuestros hijos tiempo de clase. Eso perjudica y jamás se recupera. Pero ellos tienen todo el derecho y se respeta. También estamos de acuerdo con ellos en la solicitud del 6%”, opinó Abdiel Bedoya, de la Confederación de Padres de Familia.

Próximamente, se reunirán para establecer el plan de trabajo para los siguientes 5 años.