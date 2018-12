Menor que agredió a un anciano en Curundú se entregó a las autoridades

En el video, se observa que los jóvenes están en la acera, esperando que el señor pase, y al fondo se oye una voz “ dale…”, acto seguido el joven toma impulso y lanza la patada que tumba al anciano, quien queda tendido en el suelo, tras el fuerte golpe.

Al fondo también se oye una voz que rechaza la acción: “ ey no, no, no, dejen la maldad…”, sin embargo, el agresor lo ignoró y cometió la acción, que ha sido duramente cuestionada en las redes sociales, durante este sábado 22 de diciembre.

Antes de que el joven se entregara a las autoridades del Ministerio Público (MP), la Policía Nacional (PN), había identificado y ubicado a sus padres.

La Policía Nacional ya ubicó a los padres de un menor de edad que aparece en un video golpeando a un ciudadano, en el corregimiento de Curundú. Este menor de edad será puesto a órdenes de la @PGN_PANAMA. pic.twitter.com/7Fd4LGb3cF — Policía Nacional (@ProtegeryServir) 22 de diciembre de 2018

De allí, se informó que a través de su mediación, el menor acudió a la subestación policial del corregimiento de Curundú a entregarse a las autoridades, posteriormente fue puesto a órdenes del MP.

El MP se mantiene desarrollando las investigaciones para aclarar lo sucedido y hacer que el menor responda por su acto ante una autoridad competente.

La @PGN_Panama está investigando un video que circula en redes sociales en el cual un joven le propina una patada en la cabeza a un adulto mayor para que responda por su acto ante una autoridad competente. #PGNComprpmetidaContigopic.twitter.com/2Nk4BhIqxe — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) 22 de diciembre de 2018