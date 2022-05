Mesas de diálogo 'no funcionan', exigen plan estratégico de reactivación económica

Aunque la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura reconoce que la crisis actual que atraviesa el país tiene un detonante diferente que es el alto costo del combustible, que no puede ser controlado por el Estado, consideran que en la medida que no exista un plan por parte del gobierno, no se saldrá de la crisis.

Alicia Jiménez, presidenta de Fedecamaras, señaló que el combustible es la variable número 1 que afecta la espiral inflacionaria que es la que está causando todo este problema. Detalló que en el mercado político al que pertenecemos las responsabilidades son compartidas, por lo que se está a la espera de la respuesta del gobierno.

“Cuando uno está en crisis uno tiene que apelar a soluciones que sean inmediatas y flexibles, que se pueda colaborar. Esto no es un ataque político al partido que está en poder, esto viene desde antes, desde antes venimos hablando de nuestra reacción económica y temerosamente considero que el gobierno no ha tomado algunas decisiones no tradicionales ante la problemática nacional”, expresó.

Explicó que, después de la segunda guerra mundial, el Estado tomó decisiones tremendamente contundentes, donde asumía el rol de colocar obras de infraestructura a trabajar para generar empleos. Y la generación de empleos inmediata ha sido más de 400 mil personas con un vale solidario.

“No puedo comprender como un miembro del Ejecutivo me pueda decir que eso es un trabajo, un trabajo digno no son B/.120.00 al mes, no tiene factor multiplicador sostenible porque los que estamos trabajando no podemos sostener ese vale digital”, aseveró Jiménez.

Manifestó que están a favor de la población de Colón que hoy reclama la activación de proyectos, porque hay un 30% de desempleo, y el Estado tiene la obligación de evaluar qué proyectos prioritariamente podrían reaccionar en términos de generación de empleos inmediatos en Colón y el resto del país que también está convulsionado.

Fue enfática en decir que en este momento el Gobierno tiene que salir a dar un plan estratégico de cortísimo plazo, que los ministros se sienten con la Dirección General de Ingresos a ver cómo presupuestariamente podemos palear el problema que tienen actualmente, asegurando que las mesas de diálogo ya no funcionan ante la crisis que tiene el país.