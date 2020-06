Conozca las medidas de bioseguridad al usar el Metro de Panamá

En un comunicado, explicaron que como sistema de transporte masivo de pasajeros los trenes no fueron diseñados para guardar el distanciamiento entre personas; sin embargo, han realizado adecuaciones para que los usuarios viajen seguros.

Los ajustes de acuerdo con lo que se ha informado, se hicieron siguiendo la Guía de Autocuidado que ha sido instalada en trenes y estaciones (zona de máquinas recarga, torniquetes y andenes) para orientar a los pasajeros para que guarden un mínimo de 1 a 2 metros de distancia.

Para poder cumplir con el 40% de capacidad de transporte (400 usuarios por tren, 80 por vagón) reforzaron la circulación de trenes en toda la red, incrementando la flota de 19 a 23 trenes en Línea 1 y de 14 a 17 en Línea 2.

Por otra parte, desde hace tres semanas todos los torniquetes de las estaciones fueron configurados con la cantidad máxima de unidades para que funcionen de entrada y garantizar que en los trenes se cumplan con el porcentaje de traslados.

Debido a las adecuaciones que se han hecho en el sistema para prevenir los riesgos de contagios de COVID-19, apelan a la conciencia de todos los usuarios para que, además de seguir la Guía de Autocuidado, planifiquen su viaje con tiempo antes de salir de casa y si no es para ir a trabajar, preferiblemente realice las diligencias en horas de menor movimiento.

Con la medida de toque de queda de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. y el levantamiento de la cuarentena total, el horario de operación de la red se mantiene de lunes a sábado 5:00 a.m. a 8:00 p.m. y los Domingos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

A medida que se vaya viendo el comportamiento de la demanda con la apertura del resto de los bloques se irá analizando la reapertura paulatina de las estaciones que permanecen cerradas.

Desde abril la demanda en el Metro disminuyó un 8%, trasladando cerca de 30 mil usuarios al día. No obstante, en la actualidad se transporta 60 mil usuarios en promedio, lo que representa un 20% de la capacidad de carga en trenes.