Metro de Panamá reafirma prohibición de uso de mascarillas con válvulas

El Metro de Panamá, reafirmó la prohibición del uso de mascarillas o respiradores con válvulas de exhalación de una o dos válvulas, en base a la Resolución Nº 1387 de 14 de diciembre de 2020, emitida por el Ministerio de Salud (Minsa).

Este tipo de mascarillas o respiradores con válvulas de exhalación, según estudios científicos de la Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, no recomiendan el uso de estas; puesto que poseen válvulas que filtra el aire inhalado por el usuario, protegiendo al que la usa; pero no filtra el aire que exhala, permitiendo la expulsión de partículas respiratorias que pudiesen estar contaminadas en caso de que la persona esté enferma y no lo sepa, exponiendo a las personas que se encuentren en su entorno.

Vea también: Minsa emitirá resolución para prohibir uso de mascarillas con válvula

El documento, hace énfasis en que solo se permitirá el uso de las mascarillas con válvulas a las personas que realicen ejercicios al aire libre y sin aglomeraciones.

Exhortan a todos sus usuarios a extremar las medidas de higiene y bioseguridad durante sus traslados y cumplir con el reglamento del viajero y evitar sanciones.