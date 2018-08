MiBus pone en marcha cambios en rutas que no entrarán a zona paga El Marañón

La empresa de Transporte Masivo (MiBus) ha puesto en marcha los cambios en algunas rutas del Corredor Sur con destino a la Terminal de Albrook, los cuales no accederán a la zona paga de El Marañón, en la ciudad capital.

Recientemente MiBus informó que la medida es para agilizar los tiempos de recorrido y evitar la espera de los ciudadanos.

Las rutas que no entrarán a esta zona paga son: Costa del Este-Corredor Sur, Mañanitas-Corredor Sur-Albrook, Tocumen-Corredor Sur-Albrook y Pacora-Corredor Sur-Albrook.

Por su parte, René Aguirre, de la empresa MiBus dijo que el hecho de que los buses no entren a la zona paga de El Marañón, no significa que se deje de prestar el servicio, porque los vehículos de transporte llegarán al final de la Avenida Balboa y harán la parada a lo externo de la zona paga.

“Solamente quedarán los servicios de La Doña-Corredor Sur-Albrook entrando a la zona paga de El Marañón”, aseguró.

Agregó Aguirre que todos los servicios que tienen como destino a esta zona paga seguirán llegando a este punto, pero en las partes externas.

Mientras, los ruteros serán diferenciados de la siguiente manera:

Ruta que no ingresa a zona paga El Marañón: Corredor Sur-Albrook.

Ruta que ingresa a zona paga El Marañón: Corredor Sur-ZPMarañón-Albrook.

Nueva ruta a Merca Panamá

Sobre la nueva ruta Tumba Muerto-MercaPanamá (Vía Centenario), Aguirre dijo que tiene un costo de 0.25 centésimos y hará el recorrido que abarca: la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Centennial, Estadio Rod Carew, Mercado de Abastos y AltaPlaza Mall.

Por ahora será en horarios de 6:30 a.m. a 8:00 a.m., de 11:15 a.m. a 12:45 p.m. y de 3:00 p.m. a 4:30 p.m.