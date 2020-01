Mides levanta informe acerca de la situación social en El Terrón

Según la titular, en la comunidad conformada cerca de 300 habitantes, de los cuales al menos 100 son niños y niñas, e infantes lactantes, hace falta mucha atención médica por lo que ya se coordina con el Ministerio de Salud (Minsa), una acción de intervención de prevención.

De hecho, esta semana según Concepción, mediante conversación con la ministra del Minsa, Rosario Turner, enviarán un equipo de psiquiatras, psicólogos, colocarán vacunas, llevarán medicamentos para enfermedades respiratorias, y todo lo que tenga que ver con el cuadro básico de atención.

Además, esta comunidad no cuentan con conexión a internet; esto es de suma importancia para ellos, ya que es un puente para comunicarse con el exterior y denunciar situaciones como las que se dieron.

“Es una población con un amplio nivel de vulnerabilidad, es decir su situación en un momento determinado de pobreza. Pesé a que tienen acceso a una escuela; vi mucho interés por parte de los padres de que sus hijos vayan a la escuela” destacó.

Comunidad brinda detalles de lo ocurrido

La ministra contó que en la comunidad aun hay secuelas de lo ocurrido. “Visité a las personas que quedaron todavía en el hospital en Santiago y una de ellas aun visiblemente, golpeada perdió a una de sus hijas de nueve años que incluso nos comentaba sufría de epilepsia”.

Manifestó que algunas de las personas a las que tuvo acceso contaron que la actividad religiosa que causó las muertes de varios miembros de la comunidad, tenía cerca de ocho años de tener presencia en el área; que algunos eran invitados al culto iban, hacían sus actividades y regresaban a sus hogares.

“Nunca percibieron ninguna situación anómala, hasta aquel domingo en que llegaron hasta los hogares en busca de las personas de forma muy agresiva obligados contra su voluntad”, señaló la ministra.

Y es que en la comunidad hay muchos que no asistían allí, porque también hay presencia de una iglesia católica. Ahora están viviendo una situación de post trauma, no querían salir de sus casas y tampoco no habían salido a cosechar por lo que tenían cerca de 48 a 72 horas sin comer, dijo la titular.

Seguimiento y ayuda gubernamental

Funcionarios del Mides, se distribuyeron en diferentes áreas de la comunidad, para mantener conversaciones con unas 25 familias que pudieron visitar, para conocer las condiciones de sus viviendas.

Por lo pronto, se prevé realizar capacitaciones a las mujeres y varones de la comunidad, también a los adolescentes para fortalecer su autoestima.

En conjunto con el Ministerio de Educación, visitarán de manera masiva otras comunidades.

Esto último se estará programando, de hecho con la posibilidad de dormir en estas comunidades, para poder tener contacto con la gente y llevar acciones concretas.

Con el Minsa se coordina debido a que no cuentan con servicio de salud inmediato y también piden mayor presencia policial, a raíz de lo ocurrido.