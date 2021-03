'Miedo tuve yo y me enfermé', testimonios de protagonistas en combate contra la pandemia

Por Kayra Saldaña (Periodista)



Profesionales de salud y científicos han desempeñado un rol importante en la lucha contra el Covid-19. Siempre procurando salvar las vidas. Hoy nos comparten sus principales temores y enseñanzas a un año de pandemia.

Hace un año la doctora Patricia Llanes del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicos de Alta Tecnología (Indicasat Aip) tuvo que dejar a un lado sus proyectos sobre medicamentos para el Alzimer y la Leishmaniasis, para meterse de lleno contra el covid-19.

" Habíamos tenido experiencias previas de contacto con otros coronavirus, pero no habían llegado a la magnitud que ha llegado el SARS-CoV-2 ". "Realmente no estábamos preparados para lo que nos ha tocado vivir", señaló.

Explicó que en Indicasat se trabaja en la producción del medio del transporte viral donde se guardan las muestras después de que se toman los hisopados, ya que al principio de la pandemia había un déficit de estos reactivos. Ella también participó en la evaluación clínica de una pruebas rápidas de anticuerpos en pacientes y en vacunas junto con Cevaxin.

Como ella, en el Instituto Gorgas también trataban de conocer más sobre ese enemigo llamado SARS-CoV-2, paralelo al diagnóstico de pacientes que estaban positivos.

Sandra López, investigadora del Gorgas indicó que ha sido increible la cantidad de pruebas diagnósticas que se han logrado hacer en un día. Y que nunca se imaginó que la pandemia iba a durar tanto tiempo. Entre varias investigaciones que se han realizado relacionadas al covid-19 en el Gorgas resaltó ser el primer país de America Latina despues de Brasil en secuenciar el genoma completo del virus.

Desde el punto de vista científico sus mayores aportes enmarcaron las medidas y estrategias para contener la transmision en el país.

Emergencias por covid-19

Einar Cruz, es el director Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes (DENGEDTP) en la Caja de Seguro Social. Señaló que lo más duro de la pandemia fue cuando el sistema colapsó. "Llegamos a tener hasta 120 llamadas por día y cuando tuvimos reportes de 5 mil casos diarios fue muy estresante, porque los cuartos de urgencia estaban llenos, las ambulancias con pacientes que demandaban más oxígeno y no había donde colocarlos en los hospitales. Las ambulancias se demoraban entre una a dos horas con pacientes que se consumían todo el oxígeno".

Itza Guerra, es paramédico de la Caja de Seguro Social y se encarga del traslado de pacientes que requieren hospitalizacion por covid, asegura que no hay nada comparable.

"Tienes que dejar alado tus miedos y temores y actuar". Explicó que hay momentos en que les ha tocado esperar entre 30 o 40 minutos sin saber donde trasladar a un paciente grave. "A veces no había espacio en los hospitales, no sabíamos que hacer y teníamos la presión de los familliares, incluso en áreas rojas, lo que era muy peligroso."

El 20 de enero del 2021 será siempre un día inolvidable en la vida de Itzel Hewitt, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones, el Pai.

" Miedo tuve yo y me enferme". "Yo quería ser la parte positiva, que era traer la vacuna". Manifestó que cada vez que le preguntan si ella tuvo covid y como le fue, prefiere no describirlo por la mala experiencia. "Dios me dio su mano y me dijo tu tienes que estar presente e introducir la vacuna del covid, eso fue lo que me curó del covid, porque solamente saber todo lo que podíamos hacer para contrarrestar una enfermedad tan grave, eso me dio la fortaleza para seguir adelante", resaltó Miss Hewitt.

A un año de la llegada de la pandemia de covid19 a Panamá, el país ya cuenta con un programa de vacunación que llena de esperanza a muchos.