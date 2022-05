Este martes 17 de mayo, se cumplen nueve días desde que la provincia de Colón se declaró en paro extendido exigiendo respuestas del gobierno sobre la continuidad de obras, el inicio de proyectos de infraestructura y el alto nivel de desempleo que golpea la economía de la región.

Como los días anteriores, el Frente Amplio de Colón, la Coalición Unidos por Colón (CUCO), docentes y otros grupos organizados protestaron en la rotonda de 4 Altos, donde igualmente hubo enfrentamientos con los miembros del Control de Multitudes de la Policía Nacional.

Se espera, que este martes, el presidente de la República, Laurentino Cortizo se apersone al lugar para conversar con los dirigentes, tal y como se comprometió el pasado jueves.

En aquella ocasión, Cortizo aseguró que existen los fondos para continuar y terminar la construcción de las obras, además, enlistó 29 proyectos que, según él, presentan avances, pero esto contrasta con las declaraciones de los colonenses.

No obstante, los miembros del CUCO advirtieron que no participarían de esta reunión que se tiene prevista para las 3:00 p.m., porque aparentemente se ha invitado a personas que no forman parte del movimiento, no han estado en la lucha y se quieren aprovechar de la situación.