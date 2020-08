Miembros de Fundación Saber Beber firman nuevo código de autorregulación

El nuevo documento sustituye al inicialmente firmado en el 2008 con el fin de promover que las comunicaciones comerciales no inciten al consumo irresponsable a través de la publicidad inadecuada de sus productos.

El Código de Autorregulación establece altos estándares de exigencia ética a la hora de preparar comunicaciones comerciales que incluyen principios como: la protección a los menores de edad en no publicitar o dirigir las comunicaciones comerciales en ningún momento, tener siempre en cuenta la responsabilidad social y los valores de las compañías miembro, no fomentar o tolerar el consumo excesivo o irresponsable, por ejemplo, no sugerir el consumo de bebidas alcohólicas antes o durante la conducción de vehículos o equipos motorizados, o sugerir que es aceptable el consumo antes o durante la operación de actividades peligrosas o relacionadas con el trabajo, entre otros.

Además, los miembros de la Fundación Saber Beber se comprometen a trabajar de manera proactiva con el fin de alcanzar una autorregulación definida sobre la venta y entrega de bebidas alcohólicas a través de las plataformas de compra en línea en el país.

La presidenta de la Fundación Saber Beber, Marcella Vallarino, expresó que con el acuerdo se apegan a normas que van más allá de la legislación nacional, y se comprometen con los estándares globales de regulación más relevantes de la industria, reforzando la decisión que tomamos hace mucho tiempo de promover el consumo responsable y proteger a los menores de edad y mujeres embarazadas.

Adicionalmente, los miembros de la fundación toman pasos para asegurar que sus estándares éticos y legales incluyan las comunicaciones comerciales en medios digitales y redes sociales, siguiendo los principios de Diversidad e Inclusión, cumpliendo con los estándares existentes de decencia y ética, evitando los estereotipos y la discriminación por sexo, raza, religión o preferencia sexual.

Vallarino agrega que, mediante el acuerdo, las empresas miembros de la fundación y firmantes del código demuestran su apoyo al desarrollo normativo de nuestra industria ya que promueve uno de nuestros objetivos principales; garantizar la protección y seguridad de los consumidores.

El Código de Autorregulación es una declaración pública sobre el adecuado consumo de bebidas alcohólicas mediante el cual la industria en Panamá afirma su compromiso con la sociedad para desarrollar comunicaciones comerciales éticas, honestas y acordes con los principios de la justa competencia y buenas prácticas.

El código es guiado por el ordenamiento jurídico panameño y las disposiciones legales que rigen en el país.

La Fundación Saber Beber está integrada Cervecería Nacional, Felipe Motta, Diageo, Global Brands, Pernod Ricard, Spirits Wine Group y Varela Hermanos, reafirman el interés y la responsabilidad de la industria en trabajar proactivamente para promover el consumo adecuado de bebidas alcohólicas.