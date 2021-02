Sindicalista sugiere que partidos políticos no formen parte de la mesa de diálogo por la CSS

La composición de la mesa del Diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS), instalada este lunes, no está definitivamente equilibrada, este en uno de los puntos que fue objetado por el secretario general de Convergencia Sindical, Eduardo Gil, quien representa a los trabajadores en esta actividad.

Otro de los asuntos planteados por el sindicalista fue que el primer criterio para generar un diálogo efectivo basado en organismos como la Organización Internacional de Trabajo (OIT), es la generación de confianza y el reconocimiento de los actores.

Estos criterios, a juicio de Gil, no se cumplen en la mesa tal como está constituida, incluso por la moderación que no está definida de manera transparente, situación que ha sido cuestionada por los trabajadores.

“Los trabajadores y trabajadoras presentamos a través de la junta directiva, que la moderación de este diálogo se eligiera en la mesa, no previamente, lo que fue aprobado en la junta directiva, sin embargo, recientemente la decisión se cambió mediante un mecanismo por el cual se generó otra propuesta con el voto en contra de los trabajadores, lo que no genera confianza” advirtió.

Alega que tampoco generó confianza "el cerco represivo" que se estableció en las inmediaciones del Parlatino.

Además, señala que hay personas sentadas que no representan o que no tienen del todo claro a quiénes representan, porque no existen estructuras para su elección democrática o mediante mecanismos de elección como sí lo tienen las organizaciones sindicales.

Presencia de representantes de Partidos Políticos

Con relación a la presencia de representantes de partidos políticos, Gil sostuvo que, uno de los problemas de la Caja de Seguro Social es la falta de autonomía y la injerencia de la política que utiliza la institución para clientelismo y nombramientos que la han perjudicado.

Recalcó que es importante que este diálogo esté compuesto por los actores, de los cuales ha reconocido claramente cinco de estos, como lo son: los trabajadores, empresarios, el gobierno a través de sus ministerios y los trabajadores de la salud, los jubilados y pensionados.

Por último, indicó que ayer realizaron sus propuestas concretas, las cuales fueron apoyadas por los gremios de las enfermeras y el sector de salud; como por los gremios de educadores e incluso una propuesta de excluir a los partidos políticos de estas discusiones, que también tuvo apoyo, sin embargo, al final no fue tomado en cuenta.