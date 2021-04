Ministerio Público ha entrevistado a más de 500 menores por el caso de los albergues

El fiscal Aurelio Vásquez, quien lleva el caso de supuestos abusos sexuales y maltrato contra menores de edad en albergues infantiles, dijo que hasta el momento se han inspeccionado a 57 albergues, de los que solo en cuatro se pudo detectar alguna irregularidad de carácter penal.

Explicó que actualmente la Fiscalía de Familia está investigando cuatro albergues, pero otras fiscalías también están investigando otros centros de este tipo.

Además, no solo se realizan inspecciones por parte del Ministerio Público, sino también por personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense.

Vásquez detalló que se han realizado 560 entrevistas a menores, aclarando que no se ha podido tomar las declaraciones de todos porque algunos por su edad no pueden explicar ni verbalizar las situaciones y otros que por su discapacidad no pueden hablar.

La mañana de este miércoles 7 de abril, la diputada Kayra Harding, adelantó que la primera audiencia por este caso se dará en julio.