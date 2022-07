Ministra consejera Eyra Ruiz asegura que el estado de emergencia se levantó el 31 de diciembre

La ministra consejera para Asuntos de Salud Pública, Eyra Ruiz, reiteró que el Estado de Emergencia decretado durante la pandemia por la COVID-19, se levantó el pasado 31 de diciembre y consideró que hay una confusión con este asunto.

“Nosotros en salud no tenemos estado de emergencia, de hecho, esto se acabó el pasado 31 de diciembre, todos los ministerios presentamos informe sobre la utilización de los recursos, o sea que, estado de emergencia por covid no hay, no hay mesas de compras”, recalcó.

Vea también: Surgen reacciones a favor y en contra tras anuncio del levantamiento del uso de la mascarilla

En cuanto a las métricas tomadas en cuenta para el levantamiento de la obligatoriedad del uso de las mascarillas, el próximo 11 de julio, la ministra consejera destacó que se pudo contener de manera importante, el número de hospitalizaciones, coberturas de vacunación, porcentaje de atenciones en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el tipo de variante que circula y su agresividad.

Según Ruiz, pese a que se levanta la medida, queda establecida una cultura de uso de mascarilla y está segura que muchas personas continuarán utilizándola.

Sobre su uso obligatorio en el transporte, dijo que es importante la continuidad de esta medida; en las escuelas su uso debe ser establecido por el Ministerio de Educación.

En cuanto al proceso de vacunación, la ministra dijo que actualmente, se está en un porcentaje del 87.8 de coberturas de primeras dosis, 79% de segundas dosis, terceras dosis 60% y cuarta dosis un 50%.