Sabonge reitera que trabajos del cuarto puente sobre el Canal iniciarán en el 2019

Han creado el primer plan de trabajo que han denominado “ Manos a la Obra” y que contempla la rehabilitación y mantenimiento de calles a nivel nacional y la reactivación de otros proyectos que no tenían tanto avance o problemas financieros.

Cuarto puente

De acuerdo con Sabonge, el proyecto no está paralizado, sino que se encuentra en la etapa de estudios y diseño y se han encontrado algunas condiciones geotécnicas y de servicios públicos, que han generado que el consorcio tenga que replantear su programación de diseño y de inicio de obras.

Lo anterior, implica que la partida que se tenía para el cuarto puente no se iba a ejecutar, es decir que se trata de un tema “ simplemente de manejo presupuestario” y no quiere decir que el proyecto no se vaya a hacer.

Sabonge reiteró que los trabajos de construcción se van a iniciar en el 2019, ya que el puente es una necesidad imperante y también descartó que las demoras que han surgido tengan que ver con el conflicto comercial que protagonizan Estados Unidos y China.

Estrategia de trabajo

Dijo que se han activado cuatro grupos de trabajo en la ciudad de Panamá y uno en el distrito de La Chorrera, para lograr un avance significativo en los proyectos y en general se ha podido rehabilitar y mantener cerca de 50 kilómetros de carreteras.

En cuanto a los trabajos de reparación de la vía Transístmica, Sabonge explicó que lo que se ha encontrado allí, ha sido un serio problema con la reubicación de los servicios públicos, es decir, electricidad, telecomunicaciones, entre otros.

También se tenía un problema con afectaciones a servidumbres que no se había resuelto.

Sin embargo, el ministro asegura que han ido solucionando, lo que se puede observar al pasar por el tramo 1 que va desde Plaza Ágora, hasta la 12 de Octubre donde se ha avanzado con la recolocación de todos los servicios públicos.

Las proyecciones del nuevo jefe del Ministro de Obras Públicas es que los trabajos en ese tramo se terminen antes de las fiestas de fin de año y que al menos los autos puedan circular de manera fluida.

Estructura vial en el interior

Explicó que para conocer mejor las necesidades que se tienen en las diferentes provincias, han hecho reuniones con las autoridades del “poder popular” para que den a conocer los proyectos que ellos considera prioritarios y así poder validar el plan quinquenal de inversión del MOP.

Caminos de producción

Adelantó que para el próximo año se ha incluido una partida de 40 millones de dólares, destinada solamente a la adecuación de caminos de producción.

“Lo que queremos es que nuestras inversiones puedan generar desarrollo y mejorar la productividad del sector agropecuario, incentivar el desarrollo turístico, mejorar la movilidad”, afirmó.

Vía costanera

Sobre el proyecto de la vía costanera, dijo se pretende construir desde Panamá Pacífico, hasta el distrito de La Chorrera, cerca del Hospital Nicolás Solano, incluyendo la ampliación del puente que cruza la Autopista hacia La Chorrera.

Ese proyecto se encuentra en la etapa de licitación de estudios y diseños.

También se refirió a la rehabilitación de calles en la provincia de Bocas del Toro, que incluirá ciclovías y aceras, entre otros elementos.