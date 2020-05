Ministro Sabonge responde a procurador González por denuncia en su contra por caso de hospital modular

En el encuentro, Sabonge, presentó un informe del manejo de la propuesta que hizo la empresa China Construction America (CCA) sobre la donación de divisiones internas modulares al Centro de Convenciones de Amador para la atención de pacientes del COVID-19.

El titular del MOP, dio respuestas a 7 preguntas que le hizo el procurador de la Administración con base en el ofrecimiento.

Los modulares utilizados en la construcción del Hospital Integrado Panamá Solidario son nuevos y están conformados con la calidad requerida para la confección de este centro médico. pic.twitter.com/MBuObPM5Nt — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) May 26, 2020

En medio del cuestionamiento, Sabonge informó que recibió vía WhatsApp de parte del ministro de Turismo, Iván Eskildsen, la presentación de una propuesta de un proyecto de la empresa CCA, quien coordinó una reunión explicativa con el señor Pei Tang, representante de la compañía, la cual se había hecho el sábado 26 de marzo, momento en el que la construcción del hospital de Albrook ya tenía un 30% de avance.

Además, los trabajos adelantados estaban dirigidos a la atención de pacientes de cuidados intensivos y semi-intensivos, mientras que la propuesta estaba dirigida a pacientes bajo observación.

Sabonge reiteró al Procurador que no se recibió propuesta formal de parte de la empresa para tal donación, por lo que no hubo oportunidad de evaluarla.

Hasta el momento la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) no ha emitido un informe sobre el Hospital Integrado Panamá Solidario que diga que la construcción del hospital genera dudas a la SPIA, la noticia que menciona un medio de la localidad es incorrecto. pic.twitter.com/Y9bk2CSwiB — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) May 26, 2020

Igualmente planteó que no se evaluó con el Ministerio de Salud porque no existió una propuesta formal. Tampoco hubo una respuesta a la empresa, ya que no se recibió una propuesta formal.

Para la construcción del Hospital Integrado Panamá Solidario, el MOP utilizó las normas establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas.

Además, el ministro informó que los módulos utilizados para la construcción del Hospital Integrado Panamá Solidario son nuevos y cuentan con la calidad requerida para la confección de este centro médico.