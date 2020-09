Ministro de Salud responde a cuestionamientos sobre mesa de compra conjunta COVID-19

Sucre explicó que él como Ministro de Salud, hace una solicitud de lo que se necesita al igual que la gente de la Caja de Seguro Social:

"Hay todo un sistema en la mesa de compra conjunta; sin embargo allí están los representantes de la Contraloría y también están los representantes de la Dirección General de Compras Públicas".

Sucre pidió también confianza en los actos públicos y recomendó que si hay alguna duda, elevar un escrito para que los que están en la mesa lo aclaren todo.

"No estoy diciendo que no se hagan las consultas necesarias, porque la transparencia es es importante para todos".

A la pregunta de si la mayoría de las compras se le está realizando a la empresa contratista, el ministro Luis Francisco Sucre respondió que lo desconoce:

"Yo la verdad no sé, yo no llevo el registro de a quiénes se les compra y a quiénes no, yo me estoy dedicando a hacer el trabajo que le corresponde al Ministro de Salud, pero si es así, yo creo que podemos hacer la consulta de tal manera que ellos nos digan exactamente y por qué".

Como dato adicional, hoy al MINSA se le aprobó un monto de 18.6 millones de dólares para realizar pagos pendiente de mantenimientos de equipo, compras de insumos y los salarios de personal administrativo.

Con información de Meredith Serracín