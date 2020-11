Ministro de Seguridad asegura que hallarán a responsables de la muerte de un agente policial

"Vamos a dar con los responsables de este hecho, que no tiene nombre. Tres unidades haciendo el trabajo, a las 3 de la madrugada son atacadas por estos delincuentes. Esto no tiene precio. Vamos a seguir contra el crimen organizado, no vamos a descansar", declaró Pino.

La Policía Nacional y el Ministerio Público se encuentran en el lugar y ya adelantan las investigaciones para hallar a los responsables.

"Lamentamos lo que pasó, mis condolencias personales a la esposa, a la familia del agente Rodríguez", concluyó Pino.