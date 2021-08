Ministro Sucre dice que no puede saltarse la normativa y espera informe por fiesta en Veraguas

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo que esperará el informe de la Dirección Regional del Ministerio de Salud de Veraguas sobre la fiesta en la que participaron funcionarios.

Meses atrás, en conferencia de prensa, el ministro Sucre informó al país que todo funcionario que fuera sorprendido en fiestas clandestinas sería destituido.

En redes sociales circularon fotos de una fiesta en la provincia de Veraguas, donde participaron funcionarios vinculados al Gobierno e incluso una ministra de Estado.

En algunas de las fotos quedó en evidencia la falta de normas de bioseguridad, como uso de mascarilla y distanciamiento físico.

Sucre dijo que no hay denuncias, pero han visto en redes sociales que hubo una reunión y en un primer acercamiento le informaron que hubo una limitación de 30 personas, pero al final, necesita el informe de lo sucedido para tomar decisiones.

Argumentó que no puede pasar por encima de las normas y el director regional debe enviar el informe.

“Dejen que el regional me envíe su informe y entonces tomamos la decisión que haya que tomar, no podemos actuar por adelantado por lo que se presuma”, sostuvo.

Carnavales y apertura de escuelas

El titular de Salud se defendió tras las declaraciones sobre hablar de Carnaval en lugar de clases presenciales.

Dijo que él solo contestó a la pregunta que le hicieron los medios y responsablemente dijo que eso era un tema del que algunos estaban hablando y que había que esperar cómo se daba el proceso de vacunación.

Mientras, recalcó que el tema de clases está en discusión permanentemente con la ministra, viendo cómo se acelera la apertura.

"Cada quien tiene sus prioridades, yo no le puedo decir a la gente que está interesada en carnavales y fiestas patrias que no me pregunten, al que me pregunta tengo que contestarle y yo lo hago con mucho gusto", aseveró.

Ministro @LPacoSucre se defendió respecto a sus declaraciones sobre los Carnavales por encima del retorno a clases, dijo que el año escolar presencial 2022 ya es un tema de prioridad y que está en discusión. Detalles de @FabioCaballero8#NoticiasTVNpic.twitter.com/52y6ZqLSlT — TVN Noticias (@tvnnoticias) August 12, 2021

Con información de Fabio Caballero