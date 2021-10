El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, envió un mensaje claro a los productores que han realizado cierres en la vía Panamericana a la altura de Divisa, al asegurar que no se reunirá con ellos mientras mantengan las carreteras cerradas.

"No me reúno con carreteras cerradas, ni con 200 o 300 personas, eso no es sano. Siempre pido una comisión de 10 a 15 productores y nos reunimos sensatamente, alrededor de una mesa y a lo largo de estos dos años y cuatro meses les hemos encontrado solución a muchos y graves problemas", dijo Valderrama, quien este martes estuvo reunido con una comisión de Gobierno y de productores.

Las partes buscan establecer un plan de Estado para el sector Agropecuario.

Desde las 12:30 mediodía de este martes 26 de octubre se realizó un cierre de vías por parte de diversos gremios de productores del país. Inicialmente se habían dirigido a los terrenos de la Feria Internacional de Azuero, pero no lograron ingresar a los terrenos.

Ante ello, realizaron un mitin a las afueras del lugar. Luego se trasladaron al área de Divisa, desde donde solicitaron la presencia del presidente de la República, Laurentino Cortizo, debido a que en otras ocasiones dicen haberse reunido con el ministro de Desarrollo Agropecuario.

El cierre afectó principalmente a los conductores que se dirigían a la provincia de Veraguas, Coclé y la región de Azuero. Este es el segundo cierre que se produce en menos de una semana en Divisa.

Nelson Cedeño, productor, dijo que se están manifestando porque la situación económica en la que viven ha hecho que el agua les llegue al cuello.

José Gómez, otro de los productores, dijo que entre las peticiones de sus compañeros está la opción de que el Ejecutivo saque al arroz de la lista del control de precios, ya que las guanacias de los pequeños arroceros no están siendo rentables.

Con información de Ney Castillo y Eduardo Javier Vega