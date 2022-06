Escépticos se encuentran los pacientes con enfermedades crónicas tras la puesta en marcha del plan piloto de Medicamentos Solidarios (MedicSol), que pondrá en marcha el Gobierno Nacional para contrarrestar el desabastecimiento de medicamentos.

Para Abdiel Herrera, vocero de estos pacientes, tanto la Caja de Seguro Social, como el Ministerio de Salud, están demostrando con esto, que "no han tenido ni tendrán la capacidad de resolver el problema de la manera que en realidad debería de ser".

Herrera destacó que, todo lo que sea en beneficio de los pacientes es bien recibido, pero hay elementos dentro del plan que los dejan con dudas.

“A costo de qué me dices que me cambiarás el no hay por el sí hay”, como pacientes lo más factible es que esos medicamentos sean suministrados por la farmacia de la dependencia de salud, dijo.

Sobre la distribución de medicamentos, Herrera, sostuvo que se ponen limitantes como pacientes, al indicar que solo podrán optar pacientes que estén registrados hasta el 15 de mayo, en las diferentes policlínicas.

“El plan es bueno, pero me vas a limitar en cierto modo a que no puedo salir de las policlínicas donde estoy prescrito”, añadió.

Reiteró que en un mundo perfecto, para los pacientes lo ideal sería es que les entreguen los medicamentos donde son atendidos.