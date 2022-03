Un 80% de cobertura se ha logrado en el proceso de vacunación escolar que se inició tanto en escuelas públicas como privadas, el pasado 14 de marzo.

Israel Cedeño director regional metropolitano de Salud, afirmó que el proceso de vacunación ha sido efectivo en las escuelas y continuará en las próximas semanas, para una mayor cobertura en el grupo etario de 5 a 11 años de edad, los cuales no habían sido vacunados durante las jornadas pasadas desde el mes de enero. En cuanto a los padres que no querían vacunar a sus hijos, los profesionales de la salud y la dirección escolar trabajaron de manera conjunta para explicarles la importancia de aplicar las vacunas del esquema completo, como las dosis pediátricas contra la COVID-19, para lo cual se logró la aprobación de los padres, explicó Cedeño. En la escuela Manuel Amador Guerrero del corregimiento de El Chorrillo, el profesor Bolívar Gahona director, señaló que ha habido padres que aprobaron la vacunación de sus hijos y otros la rechazaron, “es deber como educadores concienciar a los padres en la importancia de la vacunación, trabajo que ha sido arduo con el centro de salud, pero se continúa”. “En la escuela Manuel A. Guerrero, el Ministerio de Educación (Meduca) nos ha dotado de los implementos (kits de bioseguridad), para que los estudiantes y maestros lo utilicen, además recordamos a los padres de familia que deben colocarles a sus hijos las herramientas individuales como mascarillas, gel o alcohol “, puntualizó el educador. El Ministerio de Salud reitera a la población, no bajar la guardia y continuar con la aplicación de las medidas de bioseguridad, acudir a las instalaciones de salud para aplicarse las dosis del esquema completo de vacunación tanto en niños como adultos incluidas las dosis contra la enfermedad grave del COVID-19.