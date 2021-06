Ministro Sucre presenta denuncia por vacunación ‘no autorizada’ en Coco del Mar

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, acudió este miércoles 8 de junio, al Ministerio Público, para presentar una denuncia por la vacunación no autorizada en Coco del Mar, ciudad de Panamá.

Más temprano, el director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño, dijo en Mesa de Periodistas, que todo indica que se trata de una jornada ilegal la que se realizaba en un edificio de Coco del Mar. Lo que tienen hasta ahora es que sería una jornada de vacunación no autorizada por el Ministerio de Salud (Minsa).

Cedeño sostuvo que las jornadas siempre se anuncian, con fecha, y a qué grupo de personas va dirigida.

Además, en todas las jornadas debe haber personal de enfermería y personal de la Autoridad para la Innovación Gubernamental que llevan el registro, verificación y validación de que una personas se aplicó una vacuna.

Cedeño informó que están armando el expediente para presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades del Ministerio Público.

Recalcó que no puede asegurar que se trate o no de vacunas del Ministerio de Salud o si se trata de vacunas introducidas al país de manera ilegal, ya que en las imágenes no se puede apreciar el lote de los frascos.

Cedeño recordó que las vacunas anticovid solo están autorizadas para el uso bajo el concepto de emergencia sanitaria, por consiguiente nadie tiene la autorización para su compra, venta o distribución. "Solo se pueden administrar por el Estado".

En la región Metropolitana tenemos un control estricto de los viales que salen y de los que regresan vacíos por la tarde", manifestó.

Dijo que se aproximó al lugar [Coco del Mar] en cuanto se enteró de la situación, pero cuando llegó, ya no había nada.

En cuanto a la tarjeta del Programa Ampliado de Vacunación (PAI), que se observa en las imágenes que compartió el Diario La Prensa, afirmó que es un documento fácil de replicar y por eso no se puede asegurar que se traten de tarjetas expedidas por el Minsa.

Por otra parte, negó que en la región Metropolitana del Ministerio de Salud trabaje "Saul Pastrana" o algunas de las personas que aparecen en las fotos publicadas por el diario.