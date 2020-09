Minsa refuerza trazabilidad y pide a la población no olvidar medidas de bioseguridad

Explica que una vez se detecta una persona positiva, se hacen las investigaciones, sacan lista de contactos del infectado y se presentan a las residencias de esos contactos cercanos. El trabajo se realiza en conjunto con diferentes instituciones para ofrecer asistencia con bolsas de comida y del kit Protégete Panamá.

De acuerdo con Porcell, las personas son monitoreadas por los equipos médicos y son visitados durante la cuarentena para que no lleguen a los cuartos de urgencias con cuadros graves de COVID-19.

Quienes no pueden mantener el aislamiento que se requiere en casa, son llevados a hoteles hospitales al igual de aquellos que tienen alguna comorbilidad o enfermedad crónica.

La doctora recalcó que todos los esfuerzos que hace el Minsa no sirven de nada si las personas no cumplen con las medidas biosanitarias que se han recomendado desde el principio de la pandemia de guardar distancia, lavado de mano, uso de alcohol o gel alcoholado, no hablar durante la hora del almuerzo en el trabajo.

La funcionaria recordó que la manera de relacionarse cambió para siempre por la presencia del virus y que se tiene que usar la mascarilla en todo momento.

Por otra parte, Porcell dijo que es muy importante mantener la burbuja familiar, en el caso de que se vaya a salir.

El problema que se ha visto con las reuniones entre vecinos, es que lo hacen sin el distanciamiento y sin la mascarilla.

La doctora informó que las federaciones de fútbol y béisbol han enviado sus protocolos, que están siendo analizados por las autoridades, para determinar si se pueden reanudar los juegos.

Informó que todas las federaciones deportivas tienen que ir al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a inscribirse en Panamá Digital para que el comité COVID-19 que se forma pueda recibir las orientaciones correspondientes.