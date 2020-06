Minsa reitera que circula información malintencionada sobre el COVID-19 en Panamá

En un edificio ubicado en San Miguel, en Calidonia, el personal de salud no tuvo problemas para acercarse a los inquilinos y comunicarles la intención de practicar pruebas de hisopado para detectar casos de COVID-19. La experiencia en otros sitios es que han sido rechazados, porque aseguran que es el personal de salud quien lleva los contagios.

“Es muy importante aclarar que el tema de que hay hisopos contaminados, eso es falso, son lamentablemente inescrupulosos que se aprovechan de estas situaciones para generar pánico innecesario. Todas las pruebas, todos los insumos que el Ministerio de Salud utiliza están certificados, no solamente por el Ministerio de Salud, en el caso de laboratorio, por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Investigación”, expresó Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud.

El director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño, tiene una explicación a esta percepción de que los contagios se deben a las visitas de personal sanitario.

“Inescrupulosos. Probablemente hay personas que yo le hago la muestra y como no tienen síntomas y como sale positivo, ellos aducen eso: “Me contaminaste”, es probable que sea por allí la cosa. ¿Por qué? Porque si yo no tengo síntomas, yo no me siento enfermo, y si yo no me siento enfermo y tú me llamas después y me dices que soy positivo, yo puedo inferir eso: “Oye, me contaminaste porque yo me siento normal. Entonces, es muy importante, cada día se documenta más, antes se hablaba que era de 3 a 5%, de pacientes asintomáticos, no. Hoy día ya se sabe que puede rondar entre el 30 a 50% de personas sin síntomas, y son positivos”, agregó Cedeño.

Sin embargo, no todos creen que la negativa se deba al temor de contagios; y algunos hasta están de acuerdo con que se facilite el acceso a las pruebas.

“Por lo general, cooperan. Hay ciertas unidades que de repente no, pero uno trata de convencerlos de que se vengan a hacer la prueba, de que no duele, porque otros le dicen que eso molesta y tratamos de convencerlos de que se realicen sus pruebas”, indicó Indalecio Navarro, director del Centro de Salud de Calidonia.

“Es lo mejor que pueden hacer porque así la gente, evitan salir. Acuérdense que esto está en el aire, eso se contagia así, pero, buena idea”, considera un morador de San Miguel.

Hace unos días en redes sociales circuló información sobre la supuesta compra a Estados Unidos, de pruebas con hisopos contaminados. En su momento, el viceministro de Salud, Luis Sucre, aseguró que son noticias falsas con el objetivo de desestabilizar emocionalmente.