Miss Violeta Gaona, la primera vacunada contra la Covid en Panamá nos cuenta sobre su vida

Con 37 años de servicio como profesional de la enfermería, Violeta Edith Gaona de Cocherán, la primera persona en recibir la dosis de vacuna Pfizer contra la COVID-19 en Panamá, tras esta distinción, relató que desde niña soñó con ejercer esta profesión y que con mucho esfuerzo pudo cumplir su meta.

"Cuando me llamaron y me informaron que había sido escogida como la primera ciudadana que recibiría la dosis de vacuna contra la COVID-19, quedé sin palabras, y dije hay muchas enfermeras, dando la batalla también", dijo Gaona de Cocherán.

Explica que en esta elección tomaron en cuenta sus años de experiencia y el hecho de que estaba al lado de los pacientes y conoce cuál es la adecuada atención en los momentos que se viven.

Entre los momentos más impactantes que ha vivido dentro de su carrera, Miss Gaona mencionó la atención de pacientes durante la epidemia del sarampión en la sala de pediatría del Hospital Manuel Amador Guerrero en Colón y la epidemia de la cólera en las salas del Hospital Santo Tomás.

El nuevo coronavirus vino a cambiarlo todo en cuanto al manejo de pacientes que se atienden en la unidad de estado crítico, desde las medidas de seguridad, las vestimentas que se utilizan y la vigilancia continua del trabajo, añadió.

"He tenido momentos muy difíciles durante esta pandemia, a pesar de haber dado todo por nuestra parte, me ha tocado ver pacientes fallecer alejados de sus familiares", expresó Gaona.

Finalmente, recomendó a la población que independientemente de la llegada de las próximas dosis de la vacuna contra la Covid-19 al país, mantener todas las medidas de bioseguridad, seguir usando mascarillas, las pantallas faciales, utilizar el alcohol o el gel alcoholado, la limpieza en el hogar y el distanciamiento físico.

“Soy muy estricta con las medidas de autocuidado, hasta el momento no me he contagiado del virus”, resaltó. Reiteró su compromiso de mantenerse siempre al lado de sus pacientes y con su equipo de enfermeras/os, día a día dando la batalla contra la pandemia. Exhortó a la población inscribirse y a recibir la dosis de vacuna contra la COVID-19

Miss Violeta nació en Panamá un 28 de septiembre de 1961 y obtuvo el título de licenciada en Enfermería y Especialista en Atención de Pacientes Críticos en la Universidad de Panamá en 1983, es madre de Auristela Cocherán (abogada) y Víctor Cocherán (chef).

Gaona de Cocherán, de 59 años de edad, labora actualmente en el Hospital Santo Tomás y desde hace 10 años lidera el grupo de enfermeras en la Unidad de Cuidados Intensivos 1 de este centro hospitalario.