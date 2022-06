Por Julio César Aizprúa (Corresponsal digital)



Arroz aguachado. Mientras que el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, repite casi a diario que no habrá desabastecimiento de arroz, la Asociación Nacional de Molineros (Analmo) aseguró ayer que al 1 de septiembre el país tendría “cero” abastecimiento del grano, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria de los panameños.

Los molineros señalan que debido a la disminución de la existencia de arroz en los silos, se tiene previsto que 14 molinos saldrán del mercado entre los meses de junio y julio, “ haciendo más difícil la distribución y disponibilidad de arroz en el país”.

En una carta enviada al ministro Valderrama, señalan como “ preocupante” que el modelo de cálculo utilizado por las autoridades para analizar el abastecimiento de arroz “ no contemple el equivalente al inventario de un mes de consumo, como un tema de seguridad nacional”.

El último inventario de arroz realizado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Asuntos de la Competencia (Acodeco), del 30 de mayo al 3 de junio del año en curso, señala la existencia de 1,981.615.84 quintales, que sumados al obligatorio contingente de la Organización Mundial de Comercio hacen un total de 2,205.949.80 quintales de arroz en cáscara, indican los molineros.

Agregan que tomando como base el consumo mensual nacional estimado en 719 mil quintales, esta cantidad “ alcanzaría para abastecer el país hasta el 1 de septiembre, es decir, cubriría las necesidades de 89 días”.

Vale destacar, reafirma la Analmo, que “ en el total de quintales inventariados está incluido también el arroz pilado ya colocado en los establecimientos comerciales, lo que significa que a esa fecha el país tendría cero abastecimiento de arroz".

En cuanto a la reciente aprobación para importar 600 mil quintales de arroz en cáscara, autorizada recientemente por la administración de Laurentino Cortizo, y que tiene como fecha límite de entrada al país el próximo 1 de agosto, los molineros sostienen que esta cantidad “es menor a un mes de consumo, es insuficiente para cubrir las necesidades del mercado y empalmar con la cosecha nacional”, que entra a principios de agosto.

En la misiva, añaden que el límite de tiempo entre la rueda de negociación y la fecha límite de la licencia de importación, que es de 23 días calendarios, es “ muy escaso” para que se presenten proponentes para la subasta de venta en la Bolsa Industrial Agropecuaria (Baisa).

La comunicación de los molineros al ministro Valderrama, quien en varias ocasiones ha manifestado que lo que existe en el tema del arroz es una “ confusión”, lleva la firma del presidente de ese gremio Rodrigo Cardenal y miembros de su junta directiva.

Por su parte, Omar Williams, vicepresidente de la Federación de Arroz y Granos de Panamá (Fedagpa), adujo que de la importación de 600 mil quintales no se obtendrá la suficiente cantidad de arroz de primera para satisfacer las necesidades del pueblo, que en su mayoría consume este tipo de grano.

Debido a que el arroz en cáscara se conseguiría a un precio más caro en el mercado internacional, los molineros no podrían vender arroz de primera, porque no les sería rentable, afirmó Williams, quien agregó que “ por lo tanto todo lo que resulte de la molienda de los 600,000 quintales se comercializaría en arroz especial, lo que significa que no se resolvería el problema del pueblo, que es el arroz de primera”.