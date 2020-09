Ulloa: Nadie quiere cargar con la responsabilidad de los males sociales, el mundo se ha vuelto un patio limoso

“ Entre nosotros, sin embargo, muchas veces nadie quiere cargar con la responsabilidad de los males de los otros o los males sociales. ¿Hay personas que no tienen lo más mínimo para vivir dignamente? La culpa es de la coyuntura económica internacional... ¿Hay situaciones de violencia extrema y de injusticia? La culpa es del gobierno que no legisla ni pone suficientes policías...”, destacó el Jefe de la Iglesia Católica panameña.

Cuestionar a los demás, pero sin asumir o preguntarme como ciudadano cuál es mi papel para solucionar los problemas nacionales o de la Iglesia, también estuvieron presentes en el discurso de Ulloa. “ Somos buenos para apuntar el dedo acusador a otro ¿Y mi culpa? ¿No tendré mi cuota de responsabilidad en tantas situaciones negativas que ya me parecen normales que ni me incomodan, a las que me he acostumbrado? ¿No tendré necesidad examinarme y hacer conciencia de mi grado de responsabilidad?”, aseveró.

Aunque no entró en detalles sobre hechos concretos, hizo una fuerte crítica en torno a aquellos que hablan, no hacen nada y usan las redes sociales para desprestigiar el trabajo de los que quieren construir una mejor sociedad.

"Actualmente por las pantallas y las redes digitales nos invaden cataratas de opiniones de los expertos en todo; muchas veces maestros de nada (…) Antes se tenía sumo cuidado en elegir a quien colocamos frente a un micrófono. Quizás las redes sociales han influido y ahora el mundo se ha convertido en un patio limoso, donde a nadie le tiembla el pulso para hacerle un traje verbal de desprestigio a cualquier persona que tuvo la valentía de dejar de hablar y ponerse a hacer algo diferente por el bien de otro”, dijo el Arzobispo Metropolitano.

Monseñor Ulloa también dedicó parte de su homilía para reflexionar sobre las Jornadas Mundiales del Turismo y del Migrante y el Refugiado, fecha que coincidió con el aniversario 60 del Servicio Nacional de Migración. Su directora Samira Gozaine, estuvo presente durante la Eucaristía.

“ Los instamos a cada uno de ustedes servidores públicos, para que hagan de esta institución lo que está llamada a ser, según lo que esboza en su visión… ese sueño de convertirse en un lugar donde se respete los derechos humanos”, afirmó Monseñor.