Monseñor Ulloa realiza recorrido en Domingo de Pascua sobre el Papamóvil

Las celebraciones católica de la Semana Santa en Panamá, como en muchas partes del mundo, se han realizado sin concentración de personas y muchas a través de dispositivos móviles o televisión, debido a los efectos causados por la pandemia del COVID-19.

Ulloa realizó el recorrido, con el Santísimo Sacramento, sobre el Papamóvil que utilizó el papa Francisco en su visita a Panamá, para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), realizada en enero de 2019.

La caravana inició a las 9:30 a.m. desde el Seminario Mayor José hacia Tocumen y luego se dirigió a Calidonia, para finalizar en el punto de partida.

En el camino, Ulloa hizo algunas paradas en hospitales como: San Miguel Arcángel, Susana Jones e Irma Lourdes de Tzanetatos.

El Arzobispo pidió a los panameños, que ahora más que nunca, en sus casas, trabajos y barrios, le digan no al juega vivo, no a las coimas, no al maltrato y no a aquellos delincuentes que roban a niños y jóvenes, además de no compartir información "alarmistas" con el COVID-19.